قبيلته أمهلت الحكومة 24 ساعة.. غضب عراقي بعد مقتل أيسر الخفاجي

أثار مقتل ناشط عراقي يدعى أيسر الخفاجي في مدينة "الحلة"، موجة غضب واسع في العراق، في وقت منحت فيه قبيلته قيادات المحافظة 24 ساعة لتسليم قتلته للعدالة.

وتعرض الناشط الصدري أيسر الخفاجي، الذي يعرف بأنه من قيادات التيار الصدري، للخطف ثم القتل على يد مجهولين، فيما أصدرت قبيلته بياناً شديد اللهجة حملت فيه الحكومة المسؤولية عن الحادث.

وطالبت قبيلة خفاجة وزارة الداخلية بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، محذرة من أن جميع المكاتب الحكومية في محافظة بابل ستكون "أهدافاً مشروعة".

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً أكدت فيه أن مجموعة خارجة عن القانون أقدمت على دهس الناشط أيسر خفاجي بسيارة أمام منزله في الحلة، قبل أن يقتادوه إلى جهة مجهولة.

وبعد البحث والتحري عثرت القوى الأمنية على جثة الناشط الصدري ملقاة على الطريق الدولي في محافظة بابل.

وأعلن فريق العمل الأمني التوصل إلى خيوط مهمة عن الجناة، مؤكداً أنهم لن يفلتوا من العقاب، وسيتم تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وشيعت جماهير عراقية غفيرة جثمان الناشط الخفاجي وسط حالة من الغضب ومطالبات بمحاسبة القتلة.