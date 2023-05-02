ما أسباب وأهداف الهجوم الإسرائيلي المتكرر على سوريا؟

زادت حدة الاستهدافات العسكرية الإسرائيلية، مؤخراً، على عدة مناطق سورية، وتنوعت بين دمشق وحلب وحمص وغيرها، فيما تُثار تساؤلات عن أسباب إسرائيل وأهدافها من قصفها المتكرر على سوريا، وآخرها قصف مطار حلب، مساء الاثنين، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين.

ويقول المحلل السياسي السوري البارز الدكتور كمال الجفا إن "إسرائيل ضاعفت من حدة الاستهدافات داخل الأراضي السورية، وتوسعت مروحة الأهداف بشكل أفقي وعمودي".

ويضيف: "كانت إسرائيل سابقاً تتذرع بأنها تستهدف مواقع أو مقرات أو تشكيلات أو شخصيات تابعة لإيران أو لحزب الله، ولكن الواقع الميداني لا يشير إلى ذلك، بل هناك أهداف محددة تعمل عليها وبشكل مدروس خلال السنوات العشر الماضية".