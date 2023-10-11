مقتل 5 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

قّتل 5 فلسطينيين مساء الثلاثاء إثر مواجهات مع القوات الإسرائيلية في كل من القدس وجنين وطولكرم.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن شابين فلسطينيين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي إثر مواجهات في القدس، إضافة إلى مقتل شاب آخر في طولكرم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص الحي على حاجز الجلمة في طولكرم، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

ولاحقا أعلنت وزارة الصحة وصول قتيلين، إضافة إلى ثلاثة جرحى اثنان منهم في حالة حرجة، إلى مستشفى ابن سينا في جنين.

وفي بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم، توفي شاب مساء الثلاثاء بعد إصابته بشظايا نتيجة اعتراض صواريخ من "القبة الحديدية" سقطت على مدخل البلدة.

وقال شهود عيان إن شظايا الصاروخ تسببت بمقتل شاب كان يقف أمام منزله، وإصابة ستة مواطنين بينهم إصابتان حرجتان، فيما وصفت حالة الأربعة الآخرين بالمستقرة، وتم نقلهم إلى المستشفى الحكومي في مدينة طولكرم.

وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي ، ازدادت حدتها منذ اليوم الأول من الحرب على قطاع غزة.