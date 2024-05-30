ماذا ستفعل واشنطن لو صدر أمر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؟
تساءل موقع "غلوبس" الإسرائيلي عن رد الفعل الأمريكي حال صدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت من المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي.
وذكر الموقع أن مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان، بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، انضم للأزمات الدبلوماسية التي تواجهها إسرائيل في الفترة الأخيرة على خلفية الحرب في غزة.
إرسال المارينز
وتوجه الموقع إلى النائب سيمحا روتمان، من كتلة "الصهيونية الدينية"، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة التشريعية بالكنيست، وقال إنه حصل منه على بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام بشأن القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر روتمان أن واشنطن ملتزمة، بموجب القانون الأمريكي، بالتدخل حال صدرت أوامر اعتقال ضد مسؤولين أمريكيين أو مسؤولين في الدول الحليفة.
وأردف أنه في حال اعتقال مسؤول أمريكي أو مسؤولين في دولة حليفة، فإن الولايات المتحدة ملزمة، حتى باستخدام القوة العسكرية، بإطلاق سراح هذا المسؤول.
وفسر ذلك بأنه لو صدر أمر اعتقال ضد مسؤول إسرائيلي، سيكون على الولايات المتحدة إرسال طاقم من المارينز لتحريره من لاهاي.
قانون غزو لاهاي
وذكر أن هناك قانونا في الولايات المتحدة صدر عام 2022، أسماه "قانون غزو لاهاي"، يخوّل الرئيس الأمريكي باستخدام جميع الأدوات الممكنة لكي يطلق سراح عسكريين أو مسؤولين حال اعتقالهم أو سجنهم في المحكمة الجنائية الدولية.
كما يحدد القانون، وفق روتمان، أن الأمر ذاته ينطبق على شركاء الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن اسم إسرائيل ورد صراحة كواحدة من الشركاء غير الأعضاء في حلف الناتو إلى جانب دول أخرى.
الصحيفة توجهت أيضا إلى عيدو ديمبين، مدير معهد "مولاد" للحداثة والديمقراطية، والخبير في السياسات الأمريكية، الذي أبلغها أن الولايات المتحدة بوجه عام لديها منظومة علاقات سيئة للغاية إزاء معاهدة روما، ومع المحكمة الجنائية في لاهاي، ولا ترى أن لدى الأخيرة صلاحيات لمحاكمة الأشخاص.
ولفت إلى أن القانون الذي تحدّث عنه روتمان قائم بالفعل، وجاء نتيجة الرؤية الأمريكية إزاء المحكمة، ورؤية واشنطن أنها "شرطي العالم"، لذا فإنها تحظى بمساحة كبيرة للمناورة.
قانون غير ملزم
وأضاف ديمبين أن القانون يتيح للرئيس الأمريكي إعلان الغزو العسكري لمدينة لاهاي لو تطلب الأمر، ولكنْ هناك تحفظ، وهو أن بايدن لن يفعل ذلك، وقال: "بايدن لن يغزو هولندا".
وسألته الصحيفة عن رد الفعل المتوقع لو صدر أمر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، فردّ بأن الرئيس بايدن يمتلك صلاحية التدخل، ولكنه غير ملزم.
وعدّ ديمبين القانون الأمريكي الذي يتيح التدخل العسكري رمزيًا؛ إذ أخبر الصحيفة بأن "القانون لا يُلزم الرئيس بالعمل، ولم يصدر لكي يدفعه لإرسال قوات المارينز إلى لاهاي الهولندية أو فعل أي أمر آخر ليخلّص شخصًا ما، إنما صدر ليؤكد أن واشنطن ترى أن الجنائية الدولية كيان بلا صلاحية لمحاكمة المسؤولين".