ماذا ستفعل واشنطن لو صدر أمر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؟

إرسال المارينز

وتوجه الموقع إلى النائب سيمحا روتمان، من كتلة "الصهيونية الدينية"، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة التشريعية بالكنيست، وقال إنه حصل منه على بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام بشأن القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر روتمان أن واشنطن ملتزمة، بموجب القانون الأمريكي، بالتدخل حال صدرت أوامر اعتقال ضد مسؤولين أمريكيين أو مسؤولين في الدول الحليفة.

وأردف أنه في حال اعتقال مسؤول أمريكي أو مسؤولين في دولة حليفة، فإن الولايات المتحدة ملزمة، حتى باستخدام القوة العسكرية، بإطلاق سراح هذا المسؤول.

وفسر ذلك بأنه لو صدر أمر اعتقال ضد مسؤول إسرائيلي، سيكون على الولايات المتحدة إرسال طاقم من المارينز لتحريره من لاهاي.