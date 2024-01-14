ما حقيقة إغراق ميليشيا الحوثي سفينة أمريكية في البحر الأحمر؟

أثارت صورة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي زعم ناشروها أنها لسفينة أمريكية أغرقتها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر لغطًا كبيرًا بين متابعي تلك المنصات.

ويأتي هذا بعد توعّد نائب وزير الخارجية في حكومة ميليشيا الحوثي حسين العزي بالرد على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة، على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيا في اليمن.

ولكن بعد التدقيق في الصورة تبيَّن أنها تعود لبارجة أمريكية من الحرب العالمية الثانية غارقة جزئيًّا بمدينة نيويورك، بسبب فتحة تسربت منها المياه.

ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" خبر إغراق السفينة التاريخية في العا م 2022 ما ينفي صلتها بالأحداث الجارية في البحر الأحمر.