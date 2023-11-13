نيوزيلندا: 11 من مواطنينا غادروا غزة إلى مصر

قالت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، إن 11 نيوزيلنديا غادروا غزة مساء الأحد ودخلوا مصر عبر معبر رفح الحدودي.

وقالت متحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن فريق قنصلي نيوزيلندي استقبل الأشخاص وقدم لهم الدعم.

وأعلنت سلطة الحدود في غزة أن معبر رفح البري إلى مصر سيعاد فتحه أمس الأحد أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية بعد إغلاقه يوم الجمعة.