تلغراف: تحالف الحوثي والقاعدة ينذر بتفجّر أوضاع اليمن

كشف تقرير نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية، أنّ ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتت تتعامل مع فرع لتنظيم "القاعدة"، ما يهدد بزعزعة استقرار البلد الذي مزقته الحروب.

وقالت الصحيفة إن المتمردين الحوثيين في اليمن، أصبحوا يتعاونون مع ما يعرف باسم "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، في تطور لافت بين الجانبين اللذين كانا خصميْن إيديولوجيين لبعضهما البعض.

ووفق الصحيفة، فإن التعاون يتمثل في منح ميليشيا الحوثي طائرات دون طيار لتنظيم "القاعدة" إضافة إلى تبادل معتقلين بينهما.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنّ هذا التعاون، رغم تراجع حجم نشاط تنظيم "القاعدة" في السنوات الأخيرة، من شأنه أن يخلق مخاطر جديدة في المنطقة المتوترة أصلًا، مع استمرار الحرب في غزة.

وبحسب التقرير فإنّ نتائج هذا التعاون بدأت تظهر على الميدان، حيث اتجهت أصابع الاتهام نحو تنظيم "القاعدة" بشن هجوم هذا الأسبوع، من خلال تفجير قنبلة أسفرت عن مقتل 6 جنود موالين لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" في جنوب اليمن.

ورأت الصحيفة البريطانية أنّ تنفيذ هذا الهجوم يُعدّ "علامة على النشاط المتزايد" لتنظيم "القاعدة" في البلاد.

ووفق "تلغراف" فإنّ "الطبيعة الدقيقة للشراكة المفاجئة بين الجماعتين لا تزال غير واضحة، ومع ذلك فإن هناك أدلة واضحة على التعاون بينهما، رغم العداوة المذهبية والاختلافات الأيديولوجية الكبيرة بين الطرفين".

وفي مايو 2023، نفذ تنظيم "القاعدة" 7 هجمات بطائرات دون طيار على مجموعة موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة، جنوبي اليمن، واعتبرت الصحيفة أنّ ذلك الهجوم يمثل دليلًا على التعاون بين "القاعدة" والحوثيين.