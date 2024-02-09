"المنفى".. هل يكرر السنوار سيناريو عرفات؟

ذكر موقع "إن بي سي نيوز" الإخباري، أن إسرائيل تدرس التراجع عن هدفها المتمثل بقتل يحيى السنوار، مقابل تنفيذ سيناريو خطتها مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الذي عاش في المنفى لمدة 12 عامًا.

وبحسب قادة إسرائيليين تحدثوا للموقع الإخباري، يمكن لإسرائيل أن تسمح للزعيم العسكري لحركة حماس في غزة والعقل المدبر لهجمات السابع من أكتوبر الخروج من غزة إلى المنفى، شريطة إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين واستبدال حماس بحكومة جديدة في غزة.

وأضاف الموقع أن القيادة الإسرائيلية ترغب حاليا بمحاكاة سيناريو نفي عرفات قبل 42 عامًا من بيروت، بدلاً من الاستمرار في العمليات العسكرية لقتل السنوار والضيف وأربعة قادة عسكريين آخرين.