الإمارات ترفض ادعاءات مندوب السودان وتؤكد التزامها بالحل السلمي للصراع

رفضت دولة الإمارات في رسالة وجهتها بعثتها إلى مجلس الأمن، بشكل قاطع، الإدعاءات الزائفة التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان، مؤكدة أنها "لا أساس لها من الصحة".

واعتبرت بعثة الإمارات، في رسالتها، التي نشرت عبر حسابها في "إكس"، أن ادعاءات مندوب السودان "ليست أكثر من مجرد محاولة لصرف الانتباه عن الصراع وعن الحالة الإنسانية المتدهورة الناجمة عن استمرار القتال".

وقالت إن "نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة بعد مرور عام على الصراع، يرمي الى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان".

وأضافت: "إن الإمارات العربية المتحدة ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وسنواصل العمل مع جميع المعنيين، ودعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.