ليبيا تخطط لإدماج المهاجرين في الاقتصاد الوطني

تتجه الحكومة الليبية إلى دمج المهاجرين في الاقتصاد الليبي، وسط ضغوط أوروبية متصاعدة بشأن التعاطي مع ملف المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء.

وتقول صحيفة "الوطن" الجزائرية إنّ حكومة عبد الحميد الدبيبة (رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية) وافقت لأول مرة على دمج المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء في الاقتصاد الليبي، ما اعتُبر نقطة تحول في الموقف الليبي من الملف.

ومن المقرر عقد مؤتمر حول الهجرة القانونية في طرابلس يومي 27 و28 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، برئاسة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وبمشاركة إيطاليا والاتحاد الأوروبي ودول الساحل والصحراء. ويحمل المؤتمر شعار "بحر متوسط آمن وجنوب مستقر"، بحسب ما نقلت وكالة "نوفا" الإيطالية عن مصدر حكومي ليبي.

ومارست إيطاليا بشكل خاص ضغوطا على الجانب الليبي من أجل القبول بتعامل أفضل مع المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء.

وتتعرض السلطات الليبية لانتقادات شديدة بسبب ما تعتبره منظمات غير حكومية معاملة سيئة للمهاجرين الذين يقعون بأيدي "الميليشيات" التي تسيطر على أنحاء متفرقة من البلاد.