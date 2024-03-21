ميليشيا عراقية تعلن استهداف محطة توليد الكهرباء في إسرائيل (فيديو)

أعلنت ميليشيا تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق، فجر الخميس، استهداف محطة توليد الطاقة في مدينة تل أبيب بإسرائيل.

وقالت الميليشيا العراقية إنها استهدفت بواسطة الطيران المسيّر محطة توليد الكهرباء في تل أبيب، مؤكدة استمرار عملياتها التي تستهدف المواقع الإسرائيلية.

وأكدت أن عمليتها الجديدة تأتي استكمالاً للمرحلة الثانية من عمليات مقاومة الاحتلال ونصرة أهالي غزة، بحسب البيان، فيما نشرت الميليشيا مقطعاً يظهر إطلاق طائرة مسيًرة.