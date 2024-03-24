"غزة".. مُسيّرة إيرانية تثير مخاوف الجيش الإسرائيلي

أماطت طهران اللثام عن طائرتها المُسيَّرة التي تحمل اسم "غزة"، والتي يبدو أنها تثير مخاوف بالجيش الإسرائيلي، حسبما أفادت صحيفة "معاريف"، يوم السبت.

الطائرة الإيرانية، التي تعمل بمحرك نفاث، يمكنها حمل 13 قنبلة، قادرة على قطع مسافة تزيد على 2000 كيلومتر، ما يعني أن بمقدورها الوصول إلى العمق الإسرائيلي، حيث تصل أقصر مسافة بين البلدين إلى قرابة 1700 كيلومتر.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن الطائرة الإيرانية تعد نموذجًا معدلًا من طراز "شاهد 129"، والذي ظهر للمرة الأولى في أيلول/ سبتمبر 2012، وتبين وقتها أنه يشبه نموذج الطائرة الإسرائيلية من دون طيار من طراز "هيرمس 450"، بل أكبر منها حجمًا.

ولفتت إلى أن المُسيَّرة الإيرانية قادرة على التحليق بحمولة كبيرة من الذخائر، تبلغ 13 قنبلة من طراز "سديد-1"، وهو نوع من الصواريخ يمكن إطلاقه من المروحيات الخفيفة والطائرات المُسيَّرة.

وأوضحت أن هذه الميزة تضعها ضمن ثاني أهم مُسيَّرة إيرانية، يمكنها تنفيذ مهمات بعيدة المدى على غرار الطائرة "الكرار"، وهي مركبة قتال جوية هجومية بدون طيار، تُنتَج لصالح الجيش الإيراني.