"الأزهر" يطالب الحكومات بمواقف جادة وموحدة تجاه حرق المصحف الشريف

وأعرب عن أسفه من أن تصدر هذه القرارات الداعمة للتطرف من مؤسسات وهيئات لطالما تباهت باحترام التعددية، وصورت نفسها حامية للحريات، في حين يكشف الواقع أن هذه الصورة المزيفة لا تعدو إلا أن تكون مجرد شعارات، وأن حقوق المسلمين في هذه الدول ما زالت محل نظر!

وشدد على أن "سماح السلطات السويدية للإرهابيين المتطرفين بحرق المصحف وتمزيقه في عيد المسلمين؛ لهو دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن، وهو ما لا يليق بأي دولة متحضرة أو مسؤولة عن قراراتها".

وتزامن قيام السويدي من أصل عراقي، سلوان موميكا (37 عامًا)، بإحراق نسخة من القرآن الكريم، ، مع احتفال المسلمين بعيد الأضحى المبارك، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية وأجنبية غاضبة.