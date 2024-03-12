الاستخبارات الأمريكية: دعم إسرائيل يخلق تهديدات "قد تستمر أجيالا"

أدّى الدعم الأمريكي لإسرائيل في أعقاب هجوم الـ7 من أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل إلى بروز تهديدات جديدة للولايات المتحدة من قبل الجماعات الإرهابية، قد تستمر أجيالاً، حسبما قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هينز.

وأوضحت هينز في جلسة استماع سنوية بشأن التهديدات الأمنية العالمية أن دعم واشنطن لإسرائيل خلق هذه التهديدات من قبل الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، في حين استخدمت الجماعات المسلحة المدعومة من إيران "الصراع كفرصة لمتابعة أجندتها الخاصة" ضد الولايات المتحدة. حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

وأضافت هينز: "لقد رأينا كذلك كيف ألهمت هذه الأحداث، أفرادًا للقيام بأعمال معادية للسامية وأخرى تندرج في إطار الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم".

وتابعت هينز، أن "الصراع في غزة يشكل تحديًا أيضًا للعديد من الشركاء العرب الرئيسين، الذين يواجهون مشاعر عامة ضد إسرائيل والولايات المتحدة بسبب الموت والدمار في القطاع، ولكنهم ينظرون أيضًا إلى واشنطن باعتبارها وسيطًا في وضع أفضل لإنهاء الحرب قبل أن تمتد إلى عمق المنطقة".