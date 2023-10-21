تقرير: السنوار زعيم حماس في غزة.. "رجل ميت يمشي"

يرى المسؤولون في إسرائيل أن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، هو المسؤول عن هجوم الحركة على إسرائيل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وقالوا إنه "رجل ميت يمشي" في إشارة إلى وجود قرار لتصفيته.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية" في تقرير نشرته، اليوم السبت، إن السنوار الذي أمضى عقدين من الزمن في السجون الإسرائيلية تعلم اللغة العبرية بطلاقة، وهو الآن يستخدم هذه الخبرة لخوض حرب ضد إسرائيل.

وتتهم إسرائيل "السنوار"، إلى جانب قائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بتنسيق الهجمات الأخيرة التي أسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي، من بينهم 1000 مدني، إضافة لنحو 200 رهينة تم نقلهم إلى غزة.

وأفادت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يطارد "السنوار" بينما يستهدف كبار مسؤولي حماس في القطاع الفلسطيني، حيث يعتقد المسؤولون في تل أبيب أن من المحتمل أن يكون "السنوار" مختبئًا في"متاهة" الأنفاق التي يستخدمها مقاتلو حماس في غزة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت قد وصف السنوار بأنه "رجل ميت يمشي".

ونقلت الصحيفة عن مايكل ميلشتين، ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق المتخصص في الشؤون الفلسطينية داخل الجيش الإسرائيلي قوله: " أعتقد أن الضيف هو من نفذ الخطة، لكن العقل الحقيقي، والعقل المدبر لهذا الهجوم كان في الأساس يحيى السنوار"، مضيفًا "أنه يفهم حقًا كيف سيتصرف الإسرائيليون، وكيف يفكرون، وكيف سيردون".