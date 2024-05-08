السلطات اليمنية تضبط أجهزة تجعل الطائرات المسيّرة "مقاومة للتشويش"

ضبطت السلطات اليمنية، الثلاثاء، في منفذ جمارك "صرفيت" بمحافظة المهرة، عشرات الأجهزة التي تمنح الطائرات المسيّرة القدرة على مقاومة التشويش.

وذكرت مصلحة الجمارك اليمنية، في بيان لها، أن موظفيها ضبطوا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، أجهزة يمكن تثبيتها على الطائرات المُسيّرة، تجعلها مقاومة للتشويش.

وأوضح البيان أنه تم "ضبط 78 جهاز رقابة وتثبيت خاص بالطيران المسيّر، كانت مخفية في جيوب سيارة أنوفا تويوتا".

وبحسب البيان، "أفاد القسم المختص في منظمة الجمارك العالمية أن هذه الأجهزة تعطي ميزة للطيران المسير حيث تجعلها مقاوم للتشويش بعد ربطها بأجهزة تحديد المواقع الجي بي إس".