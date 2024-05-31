ميليشيا الحوثي: هاجمنا حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور

أعلن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي اليمنية يحيى سريع الجمعة، شن هجوم صاروخي على حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور في البحر الأحمر.

يأتي ذلك، ردا على ضربات أمريكية بريطانية على محافظات صنعاء والحديدة وتعز، بحسب بيان لميليشيا الحوثي.

وأضاف سريع في بيان بثه التلفزيون أن ست غارات أمريكية وبريطانية أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 41 آخرين، بينهم مدنيون، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع قائلا إن الغارات على محافظة الحديدة استهدفت ميناء الصليف، ومبنى الإذاعة في مديرية الحوك، ومعسكر غليفقة ومنزلين.

وقال الجيشان الأمريكي والبريطاني إنهما شنا غارات على أهداف للحوثيين في اليمن الخميس في إطار جهود ردع الجماعة عن مواصلة استهداف الملاحة في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت ضربات على 13 هدفا في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن العملية المشتركة استهدفت ثلاثة مواقع في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه كان يوجد بها طائرات مسيرة وأسلحة سطح-جو.

وذكرت الوزارة "كما هو الحال دائما، تم اتخاذ أقصى درجات الحذر في التخطيط للضربات لتقليل أي خطر على المدنيين أو البنية التحتية غير العسكرية".

وأضافت أن تنفيذ الضربات خلال ساعات الليل من المفترض أن "يخفف بشكل أكبر من أي مخاطر من هذا القبيل".