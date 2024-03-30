الحكومة الفلسطينية الجديدة.. تجاهل لحماس واتصالات مع واشنطن

من المقرر أن تؤدي الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، اليمين القانونية الأحد المقبل، في ظل معارضة حركة حماس لخطوة تشكيلها، وملفات ثقيلة تنتظرها، أبرزها تداعيات الحرب في غزة.

وتم تشكيل الحكومة الجديدة من وزراء غالبيتهم مستقلون واختصاصيون، لتكون حكومة تكنوقراط، بعيدة عن شكل الحكومة الفصائلية والحزبية التي عادة ما تشكلت منها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.

تجاهل حماس

وكشف مصدر فلسطيني لـ"إرم نيوز" جانباً من كواليس تشكيل الحكومة الجديدة، التي تم تسليم أعضائها للرئيس الفلسطيني الخميس الماضي، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة لم يُجرِ أي اتصالات مع حركة حماس.

وقال المصدر إن "مفاوضات تشكيل الحكومة تمت بشكل سريع ودون أي تواصل مع حركة حماس التي كانت تحكم قطاع غزة بشكل منفرد، في ظل الانقسام الفلسطيني".

وأوضح المصدر أن "رئيس الحكومة محمد مصطفى، فضّل أن تكون الحكومة الجديدة حكومة مهنية بعيدة عن المحاصصة الحزبية لضمان كفاءتها وقدرتها على أن تكون جزءًا من حل الأزمات المركبة، التي خلّفتها الحرب في غزة".

اتصالات مع واشنطن

وأشار المصدر إلى أن مسؤولين أمريكيين بارزين، دون أن يسمهم، كانوا على إطلاع بخطوات ومشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، دون أن يتدخلوا في طبيعة الأسماء التي كان يتم ترشيحها من قبل رئيس الوزراء المكلف.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء المكلف حرص على أن تكون الحكومة الجديدة مقبولة دوليًّا، وهو ما أدى لتجاهل إجراء أي اتصالات مع حركة حماس حول تشكيلها، خاصة أن الحركة لم تعد الجهة المسيطرة على غزة بفعل الأمر الواقع الذي فرضه اجتياح الجيش الإسرائيلي للقطاع.

وقال إن تولي رئيس الحكومة لملف وزارة الخارجية جاء بسبب رغبته المباشرة في أن يكون ملف العلاقات الدولية للحكومة الأولوية القصوى لها، لتكثيف الضغط من أجل إنهاء الحرب في غزة، وحشد الدعم الدولي لملفات ما بعد الحرب، خاصة ملف إعادة الإعمار.