آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في القدس ضد نتنياهو للمطالبة بانتخابات جديدة‎

خرج آلاف الإسرائيليين إلى شوارع القدس، الاثنين، مواصلين احتجاجهم المستمر منذ 3 أيام ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة.

وتزايدت الاحتجاجات مع اقتراب الحرب في غزة من نهاية شهرها السادس وتزايد الغضب من تعامل الحكومة مع 134 رهينة إسرائيليا ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وقالت محتجة تدعى تيمنا بن في القدس"نحن هنا للاحتجاج. ونطالب بإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. نشعر أننا بلغنا حافة الهاوية. يتعين علينا حقا التخلص من نتنياهو"، بحسب "رويترز".