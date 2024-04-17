بينهم قياديان.. إسرائيل تعلن اغتيال 3 عناصر في ميليشيا حزب الله
قُتل قياديين اثنين من ميليشيا حزب الله وعنصرا في الوحدة الصاروخية التابعة لها، أمس الثلاثاء، في ضربات إسرائيلية شنتها على جنوب لبنان.
وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي نقلته "فرانس برس"، تمكن الجيش بواسطة قطعة جوية تابعة لسلاح الجو في منطقة عين بعال اللبنانية بالقضاء على قائد منطقة الشاطئ التابع لميليشيا حزب الله إسماعيل يوسف باز.
وفي بيان آخر أعلن الجيش أنه "قضى على قائد الوحدة الصاروخية في القطاع الغربي لقوة الرضوان المدعو محمد حسين مصطفى شحوري في كفر دونين".
وأشار البيان إلى أن شحوري كان "مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ عمليات عديدة لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية من منطقة القطاع الأوسط والغربي في جنوب لبنان".
وأعلن الجيش أيضاً أنه "تم القضاء على المدعو محمود إبراهيم فضل الله" وأشار إلى أنه "ناشط" في الوحدة الصاروخية لميليشيا حزب الله.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أوردت أن "مسيّرة معادية" استهدفت سيارة في بلدة عين بعال الواقعة على بعد حوالي 15 كيلومتراً من أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل، وأفادت عن "سقوط قتيل وإصابة اثنين بجروح".
وأفادت الوكالة لاحقا بسقوط قتلى في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتين في بلدة الشهابية التي تبعد نحو عشرة كيلومترات عن عين بعال.
من جهته أعلنت ميليشيا حزب الله في بيان مقتل باز من دون تحديد رتبته أو دوره، فيما أشار مصدر مقرب من الحزب إلى أنّ "قيادياً ميدانياً مسؤولاً عن محور منطقة الناقورة قتل جراء ضربة إسرائيلية" في بلدة عين بعال.
وأعلنت الميليشيا أيضا مقتل شحوري وعنصر آخر، من دون توضيح دورهما، فيما أعلنت حليفتها حركة أمل مقتل عنصر تابع لها في عين بعال.
وقالت ميليشيا حزب الله إنها أطلقت صواريخ على مراكز عسكرية إسرائيلية عدة "ردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على بلدتي عين بعال والشهابية".
ويأتي التصعيد بعد توتر شهدته المنطقة في نهاية الأسبوع، مع إطلاق إيران عشرات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل، في أول هجوم مباشر تشنه إيران ضدها، رداً على قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع نيسان/أبريل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إن "إيران لن تنجو من العقاب".