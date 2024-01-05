إسرائيل.. "إخفاقات 7 أكتوبر" تفجر خلافا حادا بين الحكومة والجيش

وفي مستهل الاجتماع طُرح ملف "اليوم التالي للحرب"، ولكن وزراء منهم بن غفير وريغيف ودافيد أمساليم توقفوا عند نقطة لجنة التحقيق التي قرر الجيش تشكيلها، وطالبوا أولًا بالتحقيق مع من قالوا إنهم "من وقفوا وراء خطة فك الارتباط عن غزة في العام 2005".

وقالت الصحيفة إن الوزيرة ريغيف من حزب "الليكود" تساءلت عن حقيقة تشكيل اللجنة والأنباء عن تعيين شاؤول موفاز وسامي ترجمان للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى "طوفان الأقصى"، حيث رد رئيس الأركان بأن التحقيقات لم تبدأ بعد.

وقاطع بن غفير رئيس الأركان وقال: "السؤال هو هل شكلت لجنة تحقيق؟"، فعاد هاليفي للرد بالطريقة نفسها، وهنا تدخل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وقال: "إذن أنت لا تنفي".

وأصرت الوزيرة ريغيف على الحصول على إجابة قاطعة بشأن حقيقة تشكيل لجنة من هذا النوع، حيث إن تشكيل لجنة من قبل الجيش يعني أنه قد يحمل المستوى السياسي المسؤولية عن إخفاقات السابع من أكتوبر، بحسب "معاريف".

ولهذا السبب ذكرت الوزيرة ريغيف أن الوزراء لديهم الكثير من الأسئلة بشأن أداء الجيش، كما أن الوقت غير مناسب لمثل هذه اللجنة، بينما يخوض الجيش الحرب، ومن ثم سألته إذا ما كان يرى أن الوقت مناسب.

وفي هذه الأثناء، ذكرت الصحيفة أن الوزير غالانت تدخل، وكذلك عضو مجلس الحرب بيني غانتس، ودافعا عن موقف رئيس الأركان.

وأوضح غالانت أنه يريد الرد على هذا "التراشق"، فقاطعه بن غفير قائلًا: "ليس كل انتقاد يعد تراشقا، من حقنا أن نسأل رئيس الأركان أسئلة، ونحن وزراء وهذا دورنا".

وأضافت الصحيفة أن رئيس الأركان أشار مجددًا إلى أن الحديث يجري عن لجنة مهنية من اختصاصات الجيش، لمعرفة كيف كان وضعه أثناء هذا الهجوم، ومن ثم رد غالانت بأنه "لم يعلم شيئا عن وجود تحقيقات"، ولكنه أكد أنه يدعم رئيس الأركان بشكل كامل.