إعلام عبري: إسرائيل مستعدة لقبول صفقة أسرى جديدة

صيغة جديدة

وفي المقابل أشارت القناة الإسرائيلية إلى أن حماس تقول إنها لن تدخل في مفاوضات طالما أن الحرب مستمرة، وأنّ عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، علي أبو شاهين، أكد بدوره أنه "لا توجد اتصالات بشأن صفقة أسرى ولا حديث عن وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، ولن ندخل في مفاوضات تحت إطلاق النار".

موقع "واللا" الإخباري العبري، أكد بدوره أن الوسيطين، المصري والقطري توجها إلى مصادر إسرائيلية، نهاية الأسبوع الماضي، لمعرفة ما إذا كانت تل أبيب على استعداد لقبول صيغة جديدة لتحرير الرهائن، تتضمن كل النساء اللواتي بقين في الأسر لدى حماس.

كما شمل الحديث إمكانية البحث عن صيغة جديدة تقود للاتفاق على هدنة تستمر لأكثر من يوم على الأقل، فيما أكد الموقع أن إسرائيل "لم تستبعد هذا العرض وطلبت عروضًا ملائمة قبل أن تقرر ما إذا كانت ستستأنف المفاوضات".

ونقل موقع "واللا" عن مصدر على صلة بالملف، لم يكشف هويته، أنه منذ انهيار الهدنة قبل 10 أيام، لم تجر أي اتصالات جديدة بشأن إطلاق سراح المخطوفين.

وتقول إسرائيل إنها كانت بدأت العمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة، ولا سيما في خانيونس، في أعقاب رفض حماس التعاطي مع مسألة إطلاق سراح قرابة 17 طفلًا وامرأةً مازالوا في الأسر، بينما تقول حماس إنهم ليسوا بحوزتها.