بعد سيطرتها على المعبر.. هل تتجه إسرائيل إلى "محور فيلادلفيا"؟

تغيير الواقع الجيوسياسي

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر منصور أبو كريّم، إن السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح ستغيّر الواقع الجيوسياسي لقطاع غزة.

وأضاف أبو كريّم في حديث لـ"إرم نيوز"، أن معبر رفح البري يعد من رموز السيادة في قطاع غزة، والسيطرة عليه تشكل صورة نصر معنوية ومادية كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، لا سيما بعد الضربة التي تلقاها في موقع كرم أبو سالم العسكري.

وتابع، أن خطوة السيطرة على معبر رفح ستمهّد للسيطرة الإسرائيلية الكاملة على "محور فيلادلفيا" الذي يفصل بين قطاع غزة ومصر، بما يضمن خلق واقع سياسي وأمني جديد في القطاع، يؤدي في النهاية إلى إيجاد البديل.

وأشار أبو كريّم إلى أن العملية العسكرية الخاطفة التي أفضت إلى السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح، ستكون لها انعكاساتها على الواقع السياسي والإنساني في قطاع غزة، بصورة تعزز الوجود الإسرائيلي في أقصى جنوبي قطاع غزة.

ونبّه إلى أن تصريح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بقبول الورقة المصرية جاء لقطع الطريق على نتنياهو بعدم اقتحام رفح والسيطرة على معبر رفح، ولكن نتنياهو استغل العملية التي نفذتها كتائب القسام وأدت إلى مقتل أربعة جنود باقتحام المعبر وإعلان السيطرة الإسرائيلية عليه.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أجرت اتصالات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لقبول الأخيرة العودة لحكم قطاع غزة والسيطرة على المعابر كأحد أهداف الحرب الإسرائيلية بإنهاء حكم حركة حماس، في ظل وجود سلطة شرعية معترف بها من العالم.

وختم أبو كريّم، "إجمالًا تبحث إسرائيل عن خلق واقع جيوسياسي جديد من خلال السيطرة على قطاع غزة من المحور الشمالي والشرقي والجنوبي، ليسهل عليها التحرك بين المحاور وإفقاد حركة حماس القدرة على إعادة بناء نفسها من جديد، أو ترميم قدراتها القتالية".