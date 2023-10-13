عبداللهيان يبحث مع ميقاتي التطورات الأخيرة في جنوب لبنان وغزة
أجرى وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، اليوم الجمعة، مباحثات مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في مقر السرايا في العاصمة بيروت.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الاجتماع بحث "العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات الأخيرة في جنوب لبنان وغزة".
وبحسب الوكالة، أكد ميقاتي: "ضرورة بذل كل المساعي الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف لوقف ما يجري من أحداث في غزة وحماية لبنان".
ونقلت الوكالة عن عبداللهيان تحذيره "من امتداد الأحداث الجارية في غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة، إذا لم يوقف نتنياهو حربه المدمّرة ضد القطاع، وأن ما قامت به حركة حماس كان ردًّا على سياسة نتنياهو وجرائم إسرائيل".
وقال إن "المهم بالنسبة إلينا هو أمن لبنان والحفاظ على الهدوء فيه، وهذا هو هدف زيارتي، واقترح عقد اجتماع لقادة المنطقة للبحث في الأوضاع".
وكان عبداللهيان قد قال في كلمة له فور وصوله مطار رفيق الحريري، الخميس: "نحن اليوم هنا في بيروت لنعلن بصوت عالٍ أن الشعوب والدول والحكومات الإسلامية لا تطيق استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها هذا الكيان ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين واستمرار جرائم الحرب وقطع المياه والكهرباء والأدوية عن سكان وأهالي غزة تعتبر جريمة حرب منظمة يرتكبها الكيان الصهيوني المزيف"، حسب تعبيره.