بعد مرور 8 أشهر.. ما حدود سيطرة طرفي الحرب في السودان؟

مناطق سيطرة الجيش

يحتفظ الجيش ببعض مقاره العسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم، إذ يسيطر على منطقة الشجرة العسكرية، التي يتواجد فيها مقرا سلاحي "الذخيرة والمدرعات". فبينما فقد الجيش جزئيًا مقر المدرعات، إلا أنه ما زال يسيطر سيطرة كاملة على مقر "سلاح الذخيرة"، وظلت هذه المنطقة تمثل بؤرة صراع مشتعل وهجوم متواصل من قبل قوات الدعم السريع.

كما يسيطر الجيش على مقر "القيادة العامة" وسط الخرطوم، ثم المنطقة الشمالية منها، والمحاذية لسلاح الإشارة التي تضم جسر "الحديد"، الرابط بين مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري.

وكان الجيش السوداني يحتفظ، حتى وقت قريب، بـ"منطقة جبل أولياء"، عند مدخل مدينة الخرطوم من الناحية الجنوبية، قبل أن يفقدها، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد معارك طاحنة مع قوات الدعم السريع التي بسطت سيطرتها على المنطقة مؤخرًا.

وفي "الخرطوم بحري"، إحدى مدن العاصمة السودانية الثلاث، يحتفظ الجيش بمقراته الرئيسة، وهي "سلاح الإشارة" على ضفة النيل الأزرق الفاصل بينه وبين مقر "القيادة العامة" في الخرطوم.

كما يحتفظ بمقر "سلاح الأسلحة والذخيرة" بمنطقة "الكدرو العسكرية"، التي تقع في شمال مدينة بحري، ومعسكر "حطاب" شمال شرق المدينة، ومعسكر "العيلفون" في الجنوب الشرقي لمدينة بحري، وظلت هذه المقار، في الآونة الأخيرة، تحت قصف مدفعي مستمر من قبل قوات الدعم السريع.

أما في مدينة "أم درمان"، فتتسع مساحة سيطرة الجيش السوداني خارج مقاره العسكرية، وتمتد لتشمل أحياء سكنية، حيث تخضع كامل "منطقة الثورات" شمال المدنية إلى سيطرته، ويقيم في شوارع هذه المنطقة "ارتكازات" للتفتيش والتحقق من هوية العابرين.

كما توجد في منطقة شمال أم درمان، أكبر مقار الجيش العسكرية، وهي منطقة "كرري العسكرية" التي تضم قاعدة "وادي سيدنا" الجوية، وغيرها من المواقع المتخصصة، فيما ظلت هذه المعسكرات تحت قصف متواصل من قبل قوات الدعم السريع.

وعلى عكس إستراتيجيته في مدينتي "الخرطوم والخرطوم بحري" القائمة على الدفاع، يتبع الجيش في مدينة أم درمان أسلوب الهجوم البري على مواقع قوات الدعم السريع، التي تتمركز قريبة منه جنوبًا وغربًا.

ولأكثر من شهر ظل الجيش يشن هجمات متتالية على تمركزات الدعم السريع في أحياء أم درمان القديمة، والسوق الشعبي، في محاولة لفك الحصار والعزلة عن مقر "سلاح المهندسين" الواقع وسط أم درمان، والذي ما زال يحتفظ به، رغم عزل قوات الدعم السريع له عن منطقة كرري العسكرية منذ بداية الحرب.

وخارج العاصمة المثلثة، يسيطر الجيش السوداني سيطرة كاملة على 9 ولايات، هي: "الشمالية، نهر النيل، الجزيرة، النيل الأبيض، النيل الأزرق، سنار، القضارف، كسلا، البحر الأحمر"، إلى جانب احتفاظه بمقاره العسكرية في "الأبيض" شمال كردفان، و"كادوقلي والدلنج" جنوب كردفان، و"بابنوسة" غرب كردفان، و"الفاشر" شمال دارفور.