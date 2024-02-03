العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة يعبد في جنين.. المتابعة مستمرة

غزة
غزةرويترز

قوات الجيش الإسرائيلي تجري عمليات تفتيش بعدة منازل بعد اقتحامها بلدة يعبد في جنين.

وكالة الأونروا: أكثر من 100 ألف شخص في غزة يتوزعون بين قتلى أو جرحى أو مفقودين، ونحو 17 ألف طفل يعيشون من دون ذويهم.

الخارجية الأمريكية: بلينكن سيواصل جهود إطلاق سراح الرهائن خلال زيارة الشرق الأوسط.

مدير منظمة الصحة العالمية: 22 ألف شخص لجأوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس ضمن ظروف غير إنسانية.

طائرات الجيش الإسرائيلي تقصف بلدة كفر حمام في جنوب لبنان.

اليونيسف: تقديراتنا تفيد بأن 17 ألف طفل في غزة دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم.

طائرات الجيش الإسرائيلي تشن غارات على منطقة قيزان النجار جنوب غرب مدينة خان يونس.

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