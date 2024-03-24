"فايننشال تايمز": الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 180 مليون دولار لكبح الهجرة
قالت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم لقوات الأمن التونسية ما يصل إلى 164.5 مليون يورو (177.74 مليون دولار) على ثلاث سنوات.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن بروكسل تعهدت بتقديم تمويل قيمته 105 ملايين يورو لتونس يتعلق بالحد من الهجرة، في اتفاق موقّع العام الماضي، لكن لم يُصرف أغلبه حتى الآن.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيرفع الإنفاق بشكل عام على الهجرة من خلال مصادر تمويل مختلفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تخصيص نحو ثلثي المبلغ المتوقع البالغ 278 مليون يورو للأمن وإدارة الحدود.
وأضاف التقرير أن البرامج الممولة من الاتحاد لصالح قوات الأمن التونسية تتضمن أكاديمية تدريب للحرس البحري التونسي تنفذه الشرطة الاتحادية الألمانية، كما سيتم إنفاق الأموال على شراء معدات، منها رادارات وزوارق للحرس البحري، فضلا عن إنشاء نقاط حدودية برية.
وصرف الاتحاد الأوروبي هذا الشهر 150 مليون يورو لتونس لدعم الميزانية؛ بهدف تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.