"فايننشال تايمز": الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 180 مليون دولار لكبح الهجرة

قالت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم لقوات الأمن التونسية ما يصل إلى 164.5 مليون يورو (177.74 مليون دولار) على ثلاث سنوات.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن بروكسل تعهدت بتقديم تمويل قيمته 105 ملايين يورو لتونس يتعلق بالحد من الهجرة، في اتفاق موقّع العام الماضي، لكن لم يُصرف أغلبه حتى الآن.