برلمان تونس يجهز قانونًا جديدًا يقود إلى حلّ "النهضة"

كشفت النائبة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي أنّ مساعي تُجرى لإعداد قانون جديد ينظم الأحزاب السياسية، إضافة إلى طرح مبادرة لحلّ حركة "النهضة" الإسلامية.

وقالت المسدي في حديث لـ "إرم نيوز" إنّ نوابًا في البرلمان تقدموا إلى حد الآن بمشروع قانون أساس يخص تنظيم الجمعيات، مشيرة إلى أن هذه المرحلة يتم الاشتغال على إعداد مشروع قانون ينظم الأحزاب السياسية، لتقديمه للمناقشة في البرلمان، على الأرجح، بعد تمرير قانون الجمعيات.

وأوضحت أن هناك بعض الثغرات في القانون الحالي لتنظيم الأحزاب السياسية يجرى العمل على تجاوزها، منوهة إلى أنّ القانون الذي من المنتظر طرحه على البرلمان سيكون قانونًا متلائمًا مع الجمهورية الجديدة.

وأكدت البرلمانية التونسية أنّ الأحزاب في تونس كانت مبنية على الأشخاص أكثر مما هي مبنية على رؤية وبرامج، وهذا ما يجب تغييره.

وبخصوص مبادرتها التي كانت قد طرحتها، في وقت سابق، لحلّ حركة "النهضة" الإسلامية، وتصنيفها منظمة إرهابية، قالت المسدي إنّها أعدّت لائحة في هذا الاتجاه، وجرى توزيعها في البرلمان، لكنّ كثيرًا من النواب رفضوا الإمضاء عليها، ولم يتم التوصل إلى العدد المطلوب للمرور إلى الجلسة العامة، وقالت إنها ستعيد الكرّة لجمع الأصوات المطلوبة.