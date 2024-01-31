قرقاش: الاستهداف الإعلامي للإمارات لن يزيدها إلا ثقة وثباتًا

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، أن الاستهداف الإعلامي الذي تتعرَّض له الإمارات لن يزيدها إلا ثقة وثباتًا.

وقال أنور قرقاش عبر حسابه الرسمي على "إكس"، إن "الاستهداف الإعلامي الذي تتعرَّض له الإمارات، (لن يزيدنا إلا ثقة وثباتًا)، وسنبقى مصدر اعتدال وسنستمر في بناء وتعزيز نموذج جاذب للتنمية والاستقرار".

وأضاف قرقاش: "سنسعى مع الأشقاء والأصدقاء نحو حلول سياسية لأزمات المنطقة، قناعتنا راسخة وتضليلهم سيذهب هباءً منثورًا.. هذه هي إمارات زايد ومحمد بن زايد".