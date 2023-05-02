السودان.. حمدوك يقترح 5 أولويات لوقف الحرب وإحلال السلام

اقترح رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، 5 أولويات لوقف الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث وإحلال السلام في البلد الذي مزقته الأزمات.

جاء ذلك في بيان نشره حمودك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، حذَّر فيه من التداعيات الكارثية لعدم وقف الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

والأولوية الأولى بحسبه، "وقف فوري لإطلاق النار يكون خاضعًا للمراقبة حتى تتوفر السلامة للمواطنين والأجانب في مناطق القتال".

أما الثانية، فهي "اتفاق بين القوات المسلحة السودانية/ وقوات الدعم السريع لإنشاء ممرات إنسانية دائمة وموثوقة وآمنة وحماية البنية التحتية الحيوية".

وتنص الثالثة على "حوار عاجل بين القوات المسلحة السودانية/ وقوات الدعم السريع لتوفير الأساس لوقف دائم لإطلاق النار".

والأولوية الرابعة هي: "إشراك المدنيين السودانيين في مفاوضات شاملة تهدف إلى وقف الحرب وإحلال السلام".

وأشار حمدوك إلى أن الأولوية الخامسة هي "استئناف العملية السياسية والانتقال الديمقراطي".