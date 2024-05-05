إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم عقب تعرضه للقصف

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، إغلاق معبر كرم أبو سالم، المنفذ الحدودي الرئيسي المؤدي إلى جنوب قطاع غزة، أمام الشاحنات بعد إطلاق صواريخ باتجاه البوابة.

وقال الجيش في بيان: "تم رصد حوالي 10 عمليات إطلاق قذائف أثناء العبور من المنطقة المحاذية لمعبر رفح باتجاه منطقة كرم أبو سالم".

وأضاف: "معبر كرم أبو سالم مغلق حاليا أمام مرور شاحنات المساعدات الإنسانية".

من جهتها، أعلنت حركة "حماس" اليوم الأحد مسؤوليتها عن الهجوم على المعبر، وذكرت تقارير إعلامية محلية إن الهجوم أسفر عن وقوع خسائر في صفوف الإسرائيليين.

وذكرت قناة "i24news" الإسرائيلية أن "رشقة صاروخية غير عادية أطلقت تجاه معبر كرم أبي سالم" وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى "إصابة 7 أشخاص 3 منهم حالتهم حرجة".

كان المعبر قد أغلق بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، عندما فرضت إسرائيل حصارا مشددا على غزة، لكنه أعيد فتحه في ديسمبر/ كانون الأول.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تفقد يوم الأربعاء الماضي، المعبر.

واستمع بلينكن خلال الزيارة لمسؤولين إسرائيليين، بينهم وزير الدفاع يوآف غالانت، عن الجهود المبذولة لزيادة وتيرة إيصال المساعدات للقطاع الفلسطيني الذي يقع على بعد بضع مئات من الأمتار.

وألقى بلينكن أول نظرة له على القطاع عن قرب منذ اندلاع الحرب قبل ما يقرب من سبعة شهور، وذلك بينما كان يتجول في مجمع عند المعبر الذي تحده جدران خرسانية سميكة حيث يتم تفتيش شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، وهي عملية تقول جماعات إغاثة إنها تبطئ وصول المساعدات.