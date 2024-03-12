وزير البيئة اليمني يكشف لـ"إرم نيوز" تطورات السفينة الغارقة "روبيمار"

قال وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، إن "خلية الأزمة" المشّكلة حكوميًا للتعامل مع تداعيات السفينة المنكوبة "روبيمار"، تواصلت مع مالك السفينة ودولة العلم، بهدف اتخاذ إجراءات عاجلة لسحب السفينة وانقاذها إلى أقرب مركز للصيانة، "ولكن للأسف لم نصل إلى نتيجة" حتى الآن.

وكشف الوزير اليمني ورئيس "خلية الأزمة"، في حوار خاص مع "إرم نيوز"، عن وصول خبراء دوليين إلى اليمن الأحد الماضي، لمناقشة مختلف السيناريوهات "وعرضنا عليهم خطة الاستجابة الطارئة، وسيتم التشاور لإعداد خطة مشتركة بصورتها النهائية".

وتطرق الشرجبي، إلى تفاصيل أضرار تسرّب حمولة السفينة الغارقة جراء هجوم ميليشيا الحوثي، من السماد والوقود، على البيئة والكائنات البحرية وتأثيراتها على حياة الصيادين والمناطق الساحلية ومحطات تحلية مياه البحر.

- لنبدأ من حمولة السفينة" روبيمار"، ما نوعها وحجمها؟

استهدفت السفينة" روبيمار" في الثامن عشر من شهر فبراير الماضي، أثناء إبحارها في البحر الأحمر، على بعد حوالي 35 ميلا بحريا من ميناء المخاء، بصواريخ أطلقتها الميليشيات الحوثية أصابت غرفة المحركات وعنبر رقم 5 . قبطان السفينة أمر طاقمه بإخلاء السفينة كإجراء أمني، على إثر ذلك انتقل طاقم السفينة إلى جمهورية جيبوتي وعددهم 24 وقبيل إخلاء السفينة قام طاقمها بإنزال المخطاف الأيمن للسفينة، لتترك السفينة عرضة لمهب الرياح والتيارات البحرية، حتى وصلت قبالة ميناء مدينة المخاء، على بعد حوالي 16ميلا بحريا.

وتتكون حمولة السفينة من 21.999 طن سماد غير عضوي هو Ammonium Phosphate Sulfate NPS بحسب مانفيست (بيان) الشحن للحمولة، إضافة إلى وقود السفينة الذي يبلغ 2000 طن من المازوت، و80 طنا من مادة الديزل.

ويعلم الجميع بأن البيئة البحرية في البحر الأحمر، تعتبر من المناطق الحساسة بيئيًا، وتتميز بتعدد وتنوع الموائل البيئية والتنوع البيولوجي الغني والمتميز المتمثل ببيئات الشعاب المرجانية وبيئات المانجروف والأراضي الرطبة وتنوع أنواع الأحياء البحرية، كما تعتبر مختلف البيئات الساحلية في البحر الأحمر موئلًا للتغذية والراحة للعديد من أنواع الطيور المهاجرة من أوروبا وأفريقيا إلى آسيا خلال فترة الشتاء.

ويعتبر البحر الأحمر مصدرا لارتزاق شريحة واسعة من الصيادين الذين يعتمدون على مخرجات البحر كمصدر أساس لمعيشتهم، وأعدادهم تتراوح بمئات الآلاف.