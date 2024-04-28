"يهدد الحريات ويضعف الاقتصاد".. واشنطن تعلق على قانون تجريم المثلية في العراق

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد إن قانونا أقره البرلمان العراقي أمس السبت لتجريم العلاقات المثلية يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيرة في بيان نقلته رويترز بأنه سيضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية.

وفي وقت سابق، أقر البرلمان العراقي، قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة السجن حتى 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.

وجرى اعتماد النص، الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبًا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.