"البنتاغون": أمريكا ستباشر "قريبًا جدًا" بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة

أعلنت الولايات المتّحدة أنّها ستباشر "قريبًا جدًا" بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر جرّاء الحرب الإسرائيلية عليه الدائرة منذ أكثر من ستة أشهر.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون بات رايدر للصحفيين، إنّ السفن المحمّلة بالمعدّات اللازمة لبناء هذا الميناء العائم والرصيف البحري الذي سيخدمه وصلت إلى البحر المتوسط، وفق ما أورد موقع وزارة الدفاع الأمريكية.

وأضاف أنّ "جميع السفن الضرورية موجودة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي على أهبة الاستعداد" لتنفيذ هذه المهمة.

وتابع "بإمكاننا البدء في عملية البناء قريبًا جدًا".

وقطاع غزة، الشريط الساحلي الضيّق المكتظ بالسكّان، يتعرّض منذ أكثر من ستة أشهر لقصف غير مسبوق من جانب القوات الإسرائيلية.