لماذا تخشى إسرائيل نشر قوات دولية في غزة بعد الحرب؟

غزة أكثر تعقيدًا

المشكلات التي ستؤرق إسرائيل، حتى لو قضت على حركة حماس كقوة عسكرية وسلطة سياسية بعد الحرب، تتمثّل من وجهة نظر المسؤول الإسرائيلي في عودة القصف الصاروخي من القطاع، وتنفيذ عمليات ضد القوات المتاخمة للحدود أو داخل القطاع، معللًا ذلك بكميات السلاح الكبيرة هناك، التي وصفها بـ"الخطيرة والفعّالة".

وأشار إلى أنه في أعقاب إسقاط حركة حماس وإنهاء مؤسساتها في غزة، ستبقى مهمة تصفية نشطاء وعناصر سيعمدون إلى تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، تمامًا على غرار الضفة الغربية، ومن ثَمّ يتعيّن امتلاك حرية العمل عسكريًّا بالقطاع عقب الحرب.

وقدَّر أن الوضع في غزة سيصبح أكثر تعقيدًا من الضفة، بسبب كميات السلاح الهائلة والخطيرة والفعالة هناك، ما يعني استمرار إطلاق الصواريخ ومضادات الدبابات لسنوات، ووضعَ تصور بأن كل جرّافة إسرائيلية تمهد الأرض في غزة ستصبح عرضة للقصف بصاروخ مضاد للدروع.

ولم يستبعد المسؤول الإسرائيلي استمرار إطلاق الصواريخ صوب البلدات والمستوطنات الإسرائيلية، أو تنفيذ محاولات تسلل من قبل فلسطينيين، أو مباشرة قنص القوات الإسرائيلية، مؤكدًا أن كل ذلك يحتم امتلاك حرية العمل في غزة، وإن وجود جهات أجنبية سيحول دون ذلك.