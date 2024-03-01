"بيان موسكو".. الفصائل الفلسطينية تشدد على الوحدة ورفض فصل غزة

وأكدت الفصائل على "مقاومة ووقف وإفشال محاولات تهجير الشعب الفلسطيني والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان والتوسع الاستيطاني وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

كذلك أكد البيان ضرورة "إجبار جيش الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة ومنع محاولات تكريس احتلاله أو سيطرته على أي جزء من قطاع غزة بحجة مناطق عازلة، وسائر الأراضي المحتلة، والتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية كافة وفق القانون الأساسي".

كما أعربت الفصائل عن "رفض أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس"، والتأكيد "على حماية وكالة الغوث الدولية ودورها الحيوي في رعاية اللاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق عودتهم، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194".

وختمت الفصائل بيانها بتوجيه "التحية لدولة جنوب أفريقيا على دعمها للشعب الفلسطيني ودورها الأساسي في رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة الإبادة الجماعية".