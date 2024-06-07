حرب غزة تثير تساؤلات حول "لغز" اختفاء "داعش"

أين "داعش"؟

وعلى خلاف التوقعات التي تركز على سوريا والعراق، يبدو أن التنظيم يتجه نحو القيام بعمليات في بلدان أخرى، وهو ما أكده اعتداء موسكو، ويتحدث بعض الخبراء عن استهداف محتمل لتركيا.

وبعد أن كان المركز الرئيس للتنظيم في سوريا والعراق، برزت ولايات جديدة في بلدان أخرى، مثل "ولاية خراسان" في أفغانستان التي يبدو أنها تقود العمليات الخارجية.

وأعلن التنظيم عن قيامه بـ 1121 هجوما منذ مارس/آذار 2023، أسفرت عن إصابة حوالي 4770 شخصا، واللافت هو أن هذه الإعلانات جاءت من "ولاية غرب أفريقيا" (نيجيريا وجنوب شرق النيجر) تليها ولايات التنظيم في سوريا والعراق وأفريقيا الوسطى (الكونغو الديمقراطية وموزمبيق).

ويبدو أن مراكز ثقل التنظيم انتقلت إلى خراسان، وهو الفرع الذي يحدث الكثير من الضجة؛ لأنه قام بعمليات في الخارج، ولكن الفرع المتواجد في منطقة الصحراء الأفريقية يبدو الأكثر خطورة؛ لأنه يعمل على بسط نفوذ التنظيم وإحكام السيطرة على مساحات شاسعة في دول المنطقة التي تعاني من أوضاع غاية في الاضطراب على المستوى الداخلي، وعلى مستوى القوى الدولية التي تستعين بها لمواجهة التنظيم.

عمومًا، يبدو أن أوضاع الفروع أو "الولايات" المختلفة تتنوع من حيث الحجم والقوة وفقًا للظروف المحلية.

وشهدت 20 دولة على الأقل في أفريقيا نشاطًا مباشرًا لتنظيم الدولة الإسلامية، وأصبحت هناك محاور إقليمية تشكل ممرات لعدم الاستقرار في أفريقيا، خاصة حوض بحيرة تشاد الذي يقول خبراء إنه أكبر منطقة عمليات للتنظيم.