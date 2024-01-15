مقتل إسرائيلية وإصابة 18 في عمليتي دهس وطعن قرب تل أبيب

قُتلت إسرائيلية وأصيب 18 آخرون اليوم الإثنين، إثر عمليتي دهس وطعن في منطقة "رعنانا" شمالي تل أبيب.

وقالت هيئة البث العبرية، إن 4 من المصابين بحالة خطيرة، و9 بحالة متوسطة.

وبحسب المصادر العبرية، فإن منفذ العملية، طعن السيدة -التي قتلت لاحقًا- ثم استولى على سيارتها ونفذ عملية دهس في أكثر من موقع في المنطقة.

وعملت الشرطة الإسرائيلية على إغلاق المنطقة، وقامت بعمليات تفتيش واسعة عن منفذ العملية الذي قالت وسائل إعلام عبرية إنه تم إلقاء القبض عليه في وقت لاحق بمساعدة طائرات مروحية.

وأشارت إلى أن منفذ عملية قام بفعله بمساعدة شخص آخر ضبط أيضًا، وهما من سكان بلدة بني نعيم في الخليل ويقيمان في إسرائيل بشكل غير قانوني.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مشاركتها الجيش تحقيقًا بشأن كيفية تمكن المنفذين من الوصول إلى رعنانا.

إلى ذلك قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة بني نعيم مسقط رأس المشتبه بتنفيذهما عملية رعنانا.