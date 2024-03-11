"نيويورك تايمز": تزايد القيود ضد دخول المصلين إلى الأقصى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن القيود الإسرائيلية المتزايدة تجاه المصلين في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، "خلقت على الدوام العديد من الصعوبات أمام الفلسطينيين".

وبينت أنه "مع بداية شهر رمضان، يخشى الكثيرون أيضًا القيود الإضافية، التي قد تفرضها إسرائيل على المسجد الذي يمكن أن يجذب 200 ألف شخص في يوم واحد؛ ليس فقط من القدس، بل من مختلف الضفة الغربية المحتلة".

ونقلت عن الشرطة الإسرائيلية قولها، إنه يُسمح للفلسطينيين بعد تدقيق أمني معزز يتم إجراؤه بسبب الواقع الحالي بالمرور، إلى جانب الجهود المبذولة لمنع أي اضطرابات.

وذكرت الشرطة أنها "تحافظ على التوازن بين حرية العبادة وضرورة ضمان الأمن".

ووفق الصحيفة، لم يُجب مسؤولوها عن أسئلتها المحددة حول ما إذا كانت هناك سياسة تمنع بعض المصلين، وخاصة الشباب، من دخول المسجد يوم الجمعة.