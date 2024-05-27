إسرائيل تغتال ياسين ربيع رئيس حماس بالضفة وقيادي آخر في رفح (صور)

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، اغتيال اثنين من أبرز قادة حركة حماس في الضفة الغربية، هما رئيس مكتب الحركة ياسين ربيع والقيادي الآخر خالد النجار.

يذكر أن ياسين ربيع وخالد النجار هما من الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية في الضفة الغربية، وجرى إبعادهما إلى قطاع غزة، كنوع من العقاب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن الاغتيال تم عبر "طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات وجهاز الشاباك في وقت سابق هذا المساء (الأحد)".

وأضاف: "نفذت الغارة في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح وبناء على معلومات استخبارية دقيقة".