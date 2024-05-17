جامعة "غنت" البلجيكية تقرر وقف تعاونها مع 3 مراكز أبحاث إسرائيلية

أعلنت جامعة "غنت" البلجيكية، الخميس، أنها قررت وقف تعاملها مع 3 مراكز أبحاث إسرائيلية تتعاون مع الجيش في إنتاج الأسلحة.

يأتي هذا القرار من جانب الجامعة البلجيكية بعد 10 أيام من اعتصام نظمه طلاب مؤيدون لفلسطين احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال عميد الجامعة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنّ المراكز البحثية الإسرائيلية هي، "معهد حولون للتكنولوجيا، معهد أبحاث الجليل ميغال، مركز فولكاني (منظمة البحوث الزراعية في إسرائيل)".