جامعة "غنت" البلجيكية تقرر وقف تعاونها مع 3 مراكز أبحاث إسرائيلية
أعلنت جامعة "غنت" البلجيكية، الخميس، أنها قررت وقف تعاملها مع 3 مراكز أبحاث إسرائيلية تتعاون مع الجيش في إنتاج الأسلحة.
يأتي هذا القرار من جانب الجامعة البلجيكية بعد 10 أيام من اعتصام نظمه طلاب مؤيدون لفلسطين احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال عميد الجامعة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنّ المراكز البحثية الإسرائيلية هي، "معهد حولون للتكنولوجيا، معهد أبحاث الجليل ميغال، مركز فولكاني (منظمة البحوث الزراعية في إسرائيل)".
وأضاف: "ادعت الجامعة سابقًا أن ليس لديها أي تعاون مع الأطراف المتورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل".
واستدرك قائلًا: "لكن هذا البيان يوضح أن الجامعة تتعاون حاليًّا مع شركاء إسرائيليين يُنظر إليهم على أنهم يمثلون مشكلة كبيرة".
وتابع: "طلبت من لجنة سياسات حقوق الإنسان والأبحاث إعادة تقييم التعاون المستمر مع الشركاء الثلاثة المذكورين. وفي اعتقادي الشخصي يجب أن نفعل كل ما هو ممكن لوقف هذا التعاون".