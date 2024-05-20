"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بتدمير مصفاة النفط في الخرطوم

اتهمت قوات الدعم السريع، الإثنين، الجيش السوداني بتدمير المستودعات الرئيسة لمصفاة النفط في منطقة الجيلي شمالي الخرطوم بحري.

وقالت الدعم السريع، في بيان على منصة "إكس"، إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف، الإثنين، مصفاة النفط الرئيسة في البلاد ضمن مخطط تدمير ما تبقى من منشآت حيوية في السودان.

وأضافت أن "الاستهداف الممنهج والمتكرر لمصفاة النفط بالخرطوم، يكشف عن مخطط العصابة المتحكمة في الجيش لتدمير ما تبقى من مقدرات الشعب السوداني والبنى التحتية في البلاد، ويعكس بجلاء افتقارها للمسؤولية، وأدنى درجات الحس الوطني"، وفق تعبيرها.