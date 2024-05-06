ردود فعل على طلب إسرائيل إخلاء مناطق في رفح

توالت ردود الفعل العربية والدولية على قيام إسرائيل بحثّ الفلسطينيين على إخلاء أجزاء من رفح في قطاع غزة؛ في إشارة لاحتمالية الاستعداد لشن هجوم على مقاتلي حركة حماس في المدينة، وفق ما أوردته وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين.

وجاء الحث الإسرائيلي وسط خشية قوى أجنبية من أن يتسبب الهجوم الإسرائيلي على رفح بسقوط عدد كبير من القتلى المدنيين، خاصة أن المدينة يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة غالبيتهم من النازحين.

وكان المتحدث العسكري الإسرائيلي، نداف شوشاني، قد صرح اليوم الإثنين: "هذا الصباح، وفقًا للخطط العملياتية التي وافقت عليها الحكومة، بدأنا عملية محدودة النطاق لإجلاء السكان مؤقتًا في الجزء الشرقي من رفح".

السعودية

حذّرت الخارجية السعودية من مخاطر استهداف القوات الإسرائيلية مدينة رفح، وأكدت "رفض المملكة القاطع لمواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها السافرة لجميع القرارات الدولية الداعية لوقف هذه المجازر".

وأعربت الخارجية في بيان عن "تحذير المملكة من مخاطر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح، ضمن حملتها الدموية الممنهجة لاقتحام جميع مناطق قطاع غزة وتهجير سكانه نحو المجهول، وذلك في ظل انعدام الملاذات الآمنة بعد الدمار الهائل الذي تسببت به آلة الحرب الإسرائيلية".

حركة حماس

وردًا على الدعوة الإسرائيلية، قالت حركة حماس في بيان لها إن "أي عملية عسكرية في رفح لن تكون نزهة لجيش الاحتلال الفاشي، وإن مقاومتنا الباسلة وعلى رأسها كتائب القسام، على أتم الاستعداد للدفاع عن شعبنا ودحر هذا العدو وإجهاض مخططاته وإفشال أهدافه".

من جانبه، اعتبر رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج، سامي أبو زهري، الدعوة الإسرائيلية بأنها "تطور خطير وسيكون له تداعياته"، محملًا الإدارة الأمريكية المسؤولية "إلى جانب الاحتلال عن هذا الإرهاب".

الرئاسة الفلسطينية

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "سلطات الاحتلال بدأت فعليًا التمهيد لارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح رفح".

وأكد أن "الإدارة الأمريكية التي توفر الدعم المالي والعسكري للاحتلال، وتقف بوجه المجتمع الدولي لتمنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان، هي التي تشجع نتنياهو وقادته بالاستمرار بمجازرهم ضد الشعب الفلسطيني".

الأردن

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن "الفلسطينيين يواجهون خطر مجزرة أخرى تهدد قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها في رفح".

وأكد أنه "يجب على المجتمع الدولي كله التحرك فورًا لمنعها"، موضحًا أن "فشله في منع هذه المجزرة سيكون وصمة عار لن تمحى.. عار على النظام الدولي أن تظل الحكومة الإسرائيلية ترتكب المجازر دون موقف دولي رادع يلجم وحشيتها".