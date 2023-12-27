"أسباب فنية" تؤجل لقاء حميدتي والبرهان إلى الشهر المقبل

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت مذكرة من نظيرتها الجيبوتية تفيد بعدم تمكن قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو من الوصول إلى جيبوتي.

وأجرى قائد الدعم السريع المعروف بـ "حميدتي" لقاء مع الرئيس الأوغندي يوري موسفيني في أول ظهور علني له منذ بدء الحرب بين قواته والجيش في أبريل/نيسان الماضي.

وذكرت الخارجية أن اللقاء المزمع بين قائدي الجيش والدعم السريع المقرر غدا الخميس تأجل حتى كانون الثاني/يناير المقبل لأسباب فنية.

وأكدت أن البرهان مستعد للقاء قائد الدعم السريع، وكان مستعدا أن يغادر إلى جيبوتي مساء اليوم.

وينتظر ملايين السودانيين اللقاء بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع لوقف الحرب المستمرة منذ أبريل/ نيسان الماضي، وأدت إلى مقتل أكثر من 12 الفاً وسط المدنيين ونزوح ملايين السودانيين ولجوء ملايين آخرين إلى دول الجوار.