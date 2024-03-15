العراق.. "الإطار التنسيقي" يسعى إلى منع التقارب بين السوداني والصدر

وقال القيادي، الذي تحدث لـ"إرم نيوز"، شريطة عدم كشف هويته، إن هذا القلق دافعه الخوف من "حصول السوداني على أصوات على حساب قوى الإطار، خاصة أن الكتل والأحزاب قواعدها الشعبية ثابتة وغير متغيرة".

وأضاف أن "هناك قلقًا من ذهاب السوداني إلى التقارب مع زعيم التيار الصدري، بعد انتخابات البرلمان، خاصة إذا ما حصل السوداني على مقاعد برلمانية تنافس قوى كبيرة داخل الإطار".

وتابع القيادي: "هذا قد يدفع الصدر، مجددًا، إلى فكرة حكومة الأغلبية دون مشاركة الإطار، الأمر الذي يخشاه قادة الإطار مثل نوري المالكي، وقيس الخزعلي، وعمار الحكيم".

ولفت إلى أن "السوداني رفض فكرة ثنيه عن المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، مقابل دعمه لولاية ثانية من قبل الإطار".

وأشار القيادي، إلى أن "السوداني لا يضمن فوزه بولاية جديدة، في ظل عدم امتلاكها كتلة برلمانية يمكن أن تفاوض بعدد مقاعدها التيار الصدري والقوى السياسية الأخرى السنية والكردية".

"نقض العهد"

من جهته، قال النائب عن كتلة بدر في البرلمان العراقي كريم عليوي، إن "وجهات النظر مازالت مختلفة بشأن شكل قانون الانتخاب لمجلس النواب، وكذلك مشاركة السوداني بهذه الانتخابات".

وأضاف عليوي لـ"إرم نيوز"، أن "الحديث عن ولاية ثانية للسوداني سابق لأوانه، وهذه الملفات كلها قيد النقاش والحوار، ولا اتفاق نهائيًا عليها ما بين قوى الإطار التنسيقي".

بدوره، قال المحلل السياسي العراقي محمد علي الحكيم، :"إن دعم قادة الإطار ترشح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء قبل عام ونصف كان مشروطًا بعدم خوضه أي انتخابات مستقبلية، لذلك فكرة المشاركة بتكتل سياسي آخر يعد نقضًا للعهود بين السوداني وزعماء الإطار".