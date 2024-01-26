واشنطن تعلق تمويل "أونروا" بعد مزاعم مشاركة 12 موظفا في هجوم 7 أكتوبر

علّقت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، "بشكل مؤقت"، تمويلات مخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على خلفية مزاعم مشاركة 12 موظفا في الوكالة بالهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن واشنطن منزعجة من هذه المزاعم، وعلقت مؤقتا تمويلات مخصصة لأونروا.

وذكر المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر: "علقت وزارة الخارجية مؤقتا تمويلات إضافية لأونروا لحين انتهائها من فحص هذه المزاعم، والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للتعامل معها".

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أعلنت، الجمعة، طردها "عدة" موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في هجوم حركة حماس ضد الدولة العبرية، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان: "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في الهجوم، مضيفًا: "قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور، وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة من دون تأخير".