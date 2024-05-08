تطورات مقتل رجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبر في مصر

كشف موقع "واللا" العبري، الثلاثاء، أن رجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبر، الذي قتل في الإسكندرية طعناً، هو يهودي كندي يحمل جواز سفر إسرائيلي.

وبحسب آخر المعطيات، يقيم كيبر في الإسكندرية منذ 9 سنوات، ولم يكن ساحئاً أو زائراً، وفق ترجيحات صحيفة "يسرائيل هيوم"، ما يعني أن لديه منظومة علاقات في المدينة الساحلية وفي مصر بوجه عام.

وأوضحت الصحيفة أن "رجل أعمال لديه شركة لتصدير الفاكهة والخضروات، وأن لدى هذه الشركة فرع في منطقة التجارة الحرة بمدينة الإسكندرية".

وبحسب الصحيفة، فإن "تسير تحقيقات السلطات المصرية، باتجاه فحص سجلات الاتصالات التي أجرها كيبر قبل مقتله".