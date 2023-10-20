ولي العهد السعودي يدعو لحل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967

وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في افتتاح القمة بين دول الخليج والآسيان، أن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات مع دول آسيان بجميع المجالات.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن حجم التجارة مع دول آسيان بلغ 8% من حجم تجارة دول الخليج.

وتستهدف القمة تعزيز التعاون بين المجلس والرابطة، ورفع مستوى التنسيق بينها في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تسعى القمة إلى التأسيس لشراكة استراتيجية تسهم في الارتقاء بالعلاقات بين الطرفين، مع تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات والمخاطر المشتركة.