ولي العهد السعودي يدعو لحل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967
دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع.
وجاءت كلمة الأمير محمد بن سلمان خلال كلمة ألقاها خلال افتتاحه لأعمال "قمة الرياض" الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، التي انطلقت اليوم الجمعة.
وأضاف في كلمته: "يؤلمنا ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه الأبرياء. مشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية".
وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في افتتاح القمة بين دول الخليج والآسيان، أن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات مع دول آسيان بجميع المجالات.
وقال الأمير محمد بن سلمان، إن حجم التجارة مع دول آسيان بلغ 8% من حجم تجارة دول الخليج.
وتستهدف القمة تعزيز التعاون بين المجلس والرابطة، ورفع مستوى التنسيق بينها في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تسعى القمة إلى التأسيس لشراكة استراتيجية تسهم في الارتقاء بالعلاقات بين الطرفين، مع تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات والمخاطر المشتركة.
ووصل الرياض اليوم عدد من قادة الدول الآسيوية والعربية، حيث وصل دولة رئيس وزراء مملكة تايلند سريتا تافيسين، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكان في مقدمة مستقبليهم ولي العهد السعودي.