أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويوقف العمل ببعض مواد الدستور

أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الجمعة، حل مجلس الأمة الكويتي وإيقاف العمل مؤقتاً ببعض مواد الدستور.

وقال الأمير، في خطاب بثه تلفزيون الكويت، إنه أمر بحل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات؛ لدراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد.

وأوضح تلفزيون الكويت بعد الخطاب أن المرسوم ينص أيضاً على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة خلال هذه الفترة، وتصدر القوانين بمراسيم قوانين.

واستبق الأمير الإعلان عن حل مجلس الأمة بالحديث عن عراقيل تشكيل حكومة كويتية عقب الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

كما تحدث عن الفساد في البلاد، وملف الجنسيات.