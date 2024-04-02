السودان.. اتساع رقعة الحرب يجبر نازحين على "نزوح جديد"

تكمل الحرب السودانية منتصف الشهر الجاري عاماً كاملاً وسط اتساع لرقعة الحرب يفرض على المدنيين النازحين هربا من الانتهاكات "نزوحاً جديداً"، وفقا لصحيفة "التغيير" الإلكترونية السودانية.

وقالت الصحيفة إن آثار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "وصلت كل بيت سوداني، ما بين قتيل ومصاب ونازح ولاجئ ومحاصر".

وقد اندلع الصراع منتصف أبريل نيسان من العام الماضي في العاصمة الخرطوم، قبل أن يتمدد لاحقاً إلى ولايات أخرى، وتتزايد كلفته البشرية والمادية، ليجبر المدنيين على رحلات نزوح جديدة.

وأشارت "التغيير" إلى أن تطاول أمد الحرب مع تصاعد خطاب الكراهية والتحريض والاتهامات للمقيمين، والأجواء المشحونة بالتعبئة والتعبئة المضادة، هو ما دفع كثيرين إلى النزوح أكثر من مرة.